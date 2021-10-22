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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منال سعيد: استبعاد محمد مجاهد وفرج عامر من المنافسة.. ووليد عرفات يتصدر في انتخابات سموحة

منال سعيد
منال سعيد

عرضت الإعلامية منال سعيد خلال برنامجها «البوصلة»، المذاع على فضائية «صدى البلد2»، تقريرا من داخل نادي سموحة الرياضي.

 

وقال "سعيد"،: "لا صوت يعلو داخل المجتمع السكندري حاليا فوق صوت انتخابات مجلسي إدارة نادي سموحة ونادي سبورتينج"، متابعة: "شعار شجع سموحة يصدر الأبطال والإنجازات".

 

وتابعت: "هنختم الحلقة بتقرير مهم بمتابعة خاصة لانتخابات نادي سموحة الرياضي بعد التطورات التي شهدها النادي قبل انتخابات مجلس الإدارة بأيام، وجعلت محافظة الاسكندرية بالكامل على صفيح ساخن، وذلك بعد استبعاد المهندس فرج عامر، رئيس النادي الحالي من المنافسة في أعقاب استبعاد منافسه بقوة محمد مجاهد ليتصدر الساحة المرشح وليد عرفات". 

مرشح لعضوية سموحة: سنهتم بالنواحي الاجتماعية والرياضية في النادي.. فيديو

قال علي غنيم، المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، إن هناك ما يقرب من 120 ألف عضو داخل نادي سموحة الرياضي.

 

وأضاف: "من ضمن برنامجي الانتخابي هو زيادة عدد الملاعب سواء التنس الأرضي أو الاسكواش، وفضلا عن زيادة جميع الإنشاءات الرياضية الموجودة"، متابعا: "لابد أيضا من الارتقاء بالمواهب والاهتمام بها منذ الصغر".


وأوضح: "لا بد من الاهتمام أيضا بجميع النواحي الاجتماعية والرياضية في النادي، خاصة البند الاجتماعي، وبند الأمان، ولا بد من وجود منظومة متكاملة للأمان داخل النادي".

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