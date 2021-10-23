أسعار الذهب اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 23 -10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث جاءت عبر شاشة الأسعار على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية:

سعر الذهب عيار 24 من 895 إلى 897 جنيها

سعر الذهب عيار 22 من 820 إلى 822 جنبها

سعر الذهب عيار 21 من 780 إلى 785 جنيها

سعر الذهب عيار 18 من 669 إلى 671 جنيها

سعر الذهب عيار 14 من 522 إلى 523 جنيها

سعر الذهب عيار 12 من 447 إلى 449 جنيها

سعر الذهب الأونصة من 27,830 إلى 27,901 جنيها

الجنيه الذهب من 6,264 إلى 6,280 جنيها

كيلو الذهب من 894,857 إلى 897,143 جنيها

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.