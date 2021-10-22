مستشار الرئيس للصحة: لا زلنا في الموجة التصاعدية الرابعة لكورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أننا ما زالنا حتى الآن فى الموجة التصاعدية، بالنسبة للموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها أو التي لم يتم إعلانها، يوجد بها تصاعد في أعداد الحالات: “مفيش مضاعفة خطيرة ولكن كل يوم الإصابات بتزيد أكثر من اليوم اللي قبله”.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أعداد الوفيات التي يتم حصرها خلال اليوم، ليست متوفية نتيجة إصابتها في اليوم نفسه، موضحا أن تلك الحالات انعكاس لفترة سابقة، ولكن هناك حالات مع الزيادة تحتاج إلى الدخول للمستشفيات.

وفي سياق أخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن التطعيمات الخاصة بالفيروسات لا تعطي مناعة صلبة ضد المرض.



وأضاف: "ندرس بعناية شديدة وجودة التحورات الجديدة في مصر"، مؤكدا: "هناك احتواء كبير للحالات في مصر، وليس هناك حالات تدل على وجود تحورات جديدة في مصر".



وأشار إلى "احتمالية وجود تحورات جديدة في مصر أمر وارد وغير مستبعدة"، متابعا: "مصر استطاعت إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية،: "ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا وهناك احتواء كبير للحالات في مصر".