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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. تعرف على نتيجة انتخابات نادي الصيد في الإسكندرية

إعلان نتيجة انتخابات
إعلان نتيجة انتخابات نادي الصيد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الصيد في الإسكندرية، عن نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم، بفوز المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاه الإسكندرية السابق برئاسة النادي بالتزكية، وفوز الدكتور أحمد نصار بمقعد نائب الرئيس بعدد أصوات ٧٣٣ صوت، في مفاجأة الانتخابات.

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وأعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات بأن عدد الأصوات التي قامت بالتصويت ١٥٢١ صوت، وعدد الأصوات الصحيحة ١٣٨٢صوت،والباطل ١٣٩ صوت.

 

 وفاز بمقاعد العضوية فوق السن محمد عشرة ١٣٢٤ صوت، أحمد أبو طبيخ ١٢٩٠ صوت، شريف سكر ١٢٨١، مني رشاد ١٢٤٦صوت،محمد قاسم ١١٠٩ صوت، وتحت سن فاز كلا من أحمد شرف ١١٣٤ صوت، محمد المغربي ١٠٧٧ صوت.

وكان  المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس مجلس إدارة نادي الصيد الفائز بالتزكية، قد صرح انه تجري الانتخابات  وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا وقد تم تعقيم النادي ورش الأسطح والحوائط بالكحول والمطهرات.


كما تم وضع نظام لتصويت الأعضاء منعا للتزاحم  وسط إقبال متوسط من قبل أعضاء النادي ممن لهم حق التصويت وعددهم ١٠٤٠٠   عضوا من ضمن ١١ ألف عضو وهم العدد الإجمالي لأعضاء النادي.

يذكر أنه  جرت المنافسة على عدد  ٥  مقاعد للأعضاء فوق السن بين كل من محمد عشرة ومحمد قاسم وشريف سكر ومنى رشاد وأحمد أبو طبيخ  ومصطفى خضر.

الاسكندرية فيروس كورونا الانتخابات التصويت نادى الصيد انتخابات

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