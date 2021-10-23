تنشيط السياحة: تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني هو حدث لا يحدث فى أى مكان فى العالم، مشيرا إلى أن العبقرية المصرية جعلت معبد أبو سمبل يعتبر العجيبة الثامنة، إذا كان يمكن أن يكون هناك عجائب ثمانية.



وأضاف عمرو القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك الجزء العجيب بالفعل هو وجود أربعة تماثيل داخل قدس الأقداس، منهم تمثال رمسيس والشمس لا تتعامد إلا على 3 تماثيل فقط، ولا تتعامد على الرابع، لأنه يمثل إله الظلام.



وتابع أن هذا المعبد ينفرد عن جميع المعابد فى أنه منحوت فى الصخر، لافتا: "الدقة فى عملية البناء دقة كبيرة جدا معروفة عن قدماء المصريين والعجيبة الثالثة هو أنه تم نقل هذا المعبد بسبب فيضان النيل وعملية بناء السد العالي.. وكان هناك تعاون مع منظمة اليونيسكو وكل دول العالم تعاونوا في عملية النقل ".



وأشار إلى أن العجيبة الرابعة هو وجوده وسط الطبيعة الرائعة المحيطة حول المعبد، حيث أنه كان يجب على هيئة تنشيط السياحة إلقاء الضوء على جميع المنتجات الثقافية والمصرية.

