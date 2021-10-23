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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشروع القومي للقراءة.. الطفل معاذ قرأ ١٠٠ كتاب وحقق حلم شراء شقة لوالده

قراءة كتب
قراءة كتب

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن أهمية القراءة، وبعض الفائزين في المشروع القومي للقراءة.

 

وخلال الفقرة عرض الإعلامي أحمد فايق، قصة طفل يدعي معاذ، يبلغ من العمر تسعة أعوام، قائلا :"في ناس في حياتنا استثنائية، ومعاذ اتولد راجل ودخل المسابقة عشان يجيب شقة لوالده، ونجح يحقق الحلم ده بعد ما قرأ ١٠٠ كتاب".


وخلال الفقرة، كشف أحمد خالد الفائز بالمركز الثاني في القراءة، السبب وراء حبه للقراءة، مؤكدا أن هذا الأمر اخذ منه مجهود كبير ولم يكن الطريق سهلا.

 

وتابع احمد خالد، أنه بحاول أقرأ في مجالات مختلفة وفي العلم والدين وإدارة الأعمال والفلسفة وعلم المنطق.


من جانبه أكد صلاح محمد، الفائز بالمركز الثاني في المشروع الوطني للقراءة فئة المعلم المثقف، أن المسابقة عبارة عن قراءة 30 كتابًا، مشيرا إلى أن رحلته مع القراءة مبكرة جدًا، لأن والده الشيخ محمد سعد بدران.

 

وتابع  صلاح محمد، الفائز بالمركز الثاني في المشروع الوطني للقراءة فئة المعلم المثقف، أن القراءة في المسابقة ليست هواية فقط، ولكنها احترافية، لافتا الي أن المركز الذي حققه كان حلما كبيرا له. 


 

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