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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد كمال أبو رية.. تعرض للسخرية بسبب هذا المسلسل وكلف بإخبار فنان شهير بـ اصابته بالسرطان

كمال أبو رية
كمال أبو رية

يحتفل اليوم الفنان القدير كمال أبو رية بعيد ميلاده ، حيث كان يعد واحداً من أبرز الفنانين الذين لمعوا خلال فترة التسعنيات فى مجال الدراما التليفزيونية . 

 

تخرج  الفنان كمال أبو رية من المعهد للفنون المسرحية عام 1985، وقد لمع في التليفزيون منذ منتصف الثمانينات حيث شارك في عدة مسلسلات منها السرايا، بين القصرين، مع مرتبة الشرف ، والا ان من أهم أدواره قاسم أمين، أم كلثوم، سوق العصر

 

 وشارك أيضاً في بعض الأفلام مثل آباء وأبناء، وداعًا يا ولدي وفيلم ليلة عسل مع كل من عزت العلايلى وسهير البابلى .

 

تزوج الفنان كمال أبو رية من الفنانة ماجدة زكي، وحدث الانفصال بعد زواج استمر ما يقارب 20 سنة، ولهما من الأبناء أحمد - كمال - حبيبة.

 

وكشف الفنان كمال أبو رية ان أخطا فى بعض الاشياء خلال فترة زواجه من الفنانة ماجدة زكى ، وانهم على الرغم من الانفصال الا انهم على علاقة طيبة مع بعضها البعض .

 

 

كشف الفنان كمال أبو رية انه لم يكن موفق فى إداء دوره فى مسلسل “ طائر الحب ” ، والذى شارك فى بطولته الفنان فيفى عبده .

 

 

وتابع الفنان كمال أبو رية فى تصريحات تليفزيونية انه تعرض الى الظلم فى مسلسل “طائر الحب ” ، الا انه لا يعضب من تعليقات الجمهور “ الكوميكس " ، المنشرة على مواقع التواصل الإجتماعى . 

 

ربطت الفنان كمال أبو رية علاقة صداقة مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوى ، وقد ساندته فى محنة مرضه ، حيث كان المكلف بان يقوم بابلاغ “ الفيشاوى ” بخبر اصابيته بالسرطان . 

 

شارك الفنان كمال أبو رية فى بطولة مسلسل مأمون وشركاه ، الا انه أكد فى حوار تليفزيونى انه تردد فى البداية من الموافقة على الدور . 

 

 

 

 

كمال ابو رية سهير البابلى الفنانة ماجدة فيفي عبدة الراحل فاروق الفيشاوي

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