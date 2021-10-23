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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات السبت

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا

فريق الاهلي
فريق الاهلي

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

 

ومن المقرر أن تقام تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الحرس الوطنى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام.

 

قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر

 

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإياب فى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام.

 

ضمت القائمة ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

 

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم، استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والحرس الوطني قد عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

 

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف الساعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الأهلى الحرس الوطني بطل النيجر دوري ابطال افريقيا

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شمل هذا الاتفاق .. تفاصيل الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي والحرس الوطني

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