مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: الدولة أنفقت 400 مليون دولار لتوفير تطعيمات كورونا.. مصر لازالت في الموجة التصاعدية الرابعة للفيروس.. واستطعنا إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية :

الدولة أنفقت 400 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

التجارب السريرية سمحت بإعطاء لقاح كورونا للحوامل

لا زلنا في الموجة التصاعدية الرابعة لكورونا

أي واحد عنده مشاكل فى الجهاز التنفسي هعتبره كورونا

مصر استطاعت إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة

اجرى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، للحديث عن وجود تحورات جديدة لفيروس كورونا تزامناً مع الموجة التصاعدية الرابعة.

و كشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن أعراض فيروس كورونا، قائلا: “تكسير فى الجسم وفقدان حاسة الشم والإسهال.. ويجب عزل المصاب وإعطاؤه العلاج المناسب من الطبيب المختص”.

وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “أى واحد عنده أعراض ويعاني من مشاكل فى الجهاز التنفسي العلوى أو السفلي هعتبره كورونا، ويجب الإستشارة للطبيب المعالج لها”.

وأشار: "احتمالية وجود تحورات جديدة في مصر أمر وارد وغير مستبعدة"، متابعا: "مصر استطاعت إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة".

وأكد : "ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا وهناك احتواء كبير للحالات في مصر"مؤكداً إنه من الممكن الإصابة بكورونا وتكون الحالات بسيطة، ولكنها فى خلال يومين أو 3 تحدث زيادة سريعة فى شدتها، معقبا: “أعراضها بتزيد بسرعة شديدة، والسبب إن قوة الفيروس بتأثر على المريض أما بيكون عنده أمراض أخرى أو مشكلة فى الجهاز المناعي”.

كما وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين ، رسالة لمن لا يريد أخذ لقاح كورونا، وباء عالمي والدولة وفرت اللقاح في ملحمة سياسية قادها الرئيس السيسي شخصيا والحكومة المصرية.. والدولة دفعت حتى الآن حوالي 300 أو 400 مليون دولار من أجل شراء اللقاحات”.

و قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه حتي وقت قريب لم يمكن التطعيم ضد فيروس كورونا لذوى الأقل من 18 عاما أو الحوامل والمرضعات ومتوقعي الحمل مسموح به، مشيرا: “النهاردة أجريت تجارب سريرية لبعض اللقاحات على السيدات الحوامل وأصبح مسموح أنهم ممكن ياخدوا التطعيم.. ونفس الشئ بالنسبة للأنفلوانزا الموسمية للحوامل”.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية”، أنه بالنسبة لتطعيم لمن هم أقل من 18 عام، فيجب أن تتم تجارب سريرية للتأكد من أمنها عليهم إكلينيكيا وعمليا وفنيا، موضحا أن تطعيم فايزر فقط هو من أجيز لتطعيم تلك الفئة.

وتابع أن الشركة فى البداية أجازت التطعيم من 16 إلى 18 عام، والأن قاموا بالتقديم من أجل فاعليته من 5 إلى 12 عام، إلا أنه سيتم التأكد من أمنه.

كما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أننا ما زالنا حتى الآن فى الموجة التصاعدية، بالنسبة للموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها أو التي لم يتم إعلانها، يوجد بها تصاعد في أعداد الحالات: “مفيش مضاعفة خطيرة ولكن كل يوم الإصابات بتزيد أكثر من اليوم اللي قبله”.

وأضاف، أن أعداد الوفيات التي يتم حصرها خلال اليوم، ليست متوفية نتيجة إصابتها في اليوم نفسه، موضحا أن تلك الحالات انعكاس لفترة سابقة، ولكن هناك حالات مع الزيادة تحتاج إلى الدخول للمستشفيات.