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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول مباريات اليوم السبت 23 -10-2021 .. الأهلي وبطل النيجر الأبرز

الاهلي
الاهلي

تقام اليوم السبت 23 - 10 - 2021، العديد من المباريات البارزة في مختلف الدوريات بملاعب العالم يأتي أبرزها مواجهة تشيلسي ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي إضافة إلى مباراة الأهلي أمام الحرس الوطنى فى اياب دورى أبطال أفريقيا بدور الـ 32.

 

مباريات اليوم السبت 23 -10-2021


دورى ابطال افريقيا

 

النجم الساحلي vs آرمى باتريوريتيك – الساعة الثالثة عصرا

 

زاناكو vs المريخ – الساعة الثالثة عصرا


رويال ليبوباردس vs ساجرادا اسبيرانسا – الساعة الثالثة عصرا

 

مازيمبي vs أمازولو – الساعة الرابعة عصرا

 

بيترو أتلتيكو vs أوثو دويو – الساعة الخامسة مساء

 

الأهلي vs الحرس الوطنى – الساعة السادسة مساء

 

الرجاء الرياضي vs اويلرز – الساعة الثامنة مساء

 

كأس الكونفدرالية

 

المصري البورسعيدي vs اوغندا ريفينيو – الساعة السابعة 2

 

كوتون سبورت vs أورابا يونايتد – الساعة الرابعة عصرا

 

أسفا ينينجا vs بينجا – الساعة السادسة مساء

 

الأهلي طرابلس vs بيشارا يونايتد – الساعة السابعة مساء

 

الصفاقسي vs باييلسا يونايتد – الساعة السابعة مساء

 

شبيبة الساورة vs كونكورد – الساعة السابعة مساء

 

بيراميدز vs عزام يونايتد – الساعة التاسعة


الدوري الإنجليزي

 

تشيلسي vs نوريتش سيتي – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

 

إيفرتون vs واتفورد – الساعة الرابعة عصرا

 

ليدز يونايتد vs وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا

 

ساوثهامتون vs بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا

 

كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد – الساعة الرابعة عصرا

 

برايتون vs مانشستر سيتي – الساعة السادسة والنصف مساء


الدوري الإسباني

 

فالنسيا vs ريال مايوركا – الساعة الثانية ظهرا

 

قاديش vs ديبورتيفو ألافيس – الساعة الرابعة والربع عصرا

 

إلتشي vs إسبانيول – الساعة السادسة والنصف مساء

 

أتلتيك بيلباو vs فياريال – الساعة التاسعة مساء

 

الدوري الإيطالي

 

ساليرنيتانا vs إمبولي – الساعة الثالثة عصرا

 

ساسولو vs فينيزيا – الساعة السادسة والنصف مساء

 

بولونيا vs ميلان – الساعة التاسعة مساء


الدوري الألماني


أرمينيا بيليفيلد vs بوروسيا دورتموند – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

فولفسبورج vs فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

لايبزيج vs جرويتر فورت – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

بايرن ميونخ vs هوفنهايم – الساعة الثالثة والنصف عصرا

 

هيرتا برلين vs بوروسيا مونشنغلادباخ – الساعة السادسة والنصف

 

الدوري السعودي

 

أبها vs الفتح – الساعة الخامسة والنصف مساء 

 

الهلال vs الرائد – الساعة السابعة مساء

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