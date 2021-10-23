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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع لأول مرة في 3 جلسات مع ترقب آفاق السياسة النقدية الأمريكية

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا  بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفض عند التسوية سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات ليسجل مستوى 1781.90 دولار للأوقية.

 

وارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 93.751 نقطة في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وكشف تقرير “بيج بوك” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من المناطق لاحظت تباطؤ النمو خلال الفترة من سبتمبر الماضي حتى أكتوبر الجاري، بفعل اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة وعدم اليقين بشأن متغير “دلتا”.


وكشفت بيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة تراجع إلى 290 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من أكتوبر، مقابل 296 ألفا في الأسبوع السابق له، ومقارنة بتوقعات تسجيل 298 ألفا.

 

واصلت طلبات إعانة البطالة في أمريكا تراجعها لأدنى مستوى منذ بداية جائحة “كورونا”، وبعكس توقعات ارتفاعها، مما يشير إلى استمرار زخم التعافي لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

 

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الخميس، هبوط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 290 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر.

 

ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ الرابع عشر من مارس 2020، في الوقت الذي كنت تشير فيه التوقعات  لإرتفاعها إلى 298 ألفًا.

 

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة الأسابيع الماضية – وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأمريكي- بنحو 15.25 ألف إلى 319.75 ألف طلب.

اسعار الذهب العقود الآجلة الولايات المتحدة البطالة سوق العمل سعر العقود الآجلة للذهب

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