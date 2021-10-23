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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع إلى أقل مستوى منذ 19 شهرا

صدى البلد

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى في 19 شهرا مما يشير إلى سوق عمل متوازنة، وإن كان نقص العمالة قد يبقي وتيرة التوظيف متوسطة في أكتوبر تشرين الأول.

 

وبحسب وزارة العمل الأميركية، فإن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 6 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 290 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر تشرين الأول.

 

وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار 2020، عندما كانت البلاد في مرحلة مبكرة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثاني أسبوع على التوالي تظل فيه الطلبات أقل من مستوى 300 ألف طلب مع إبقاء أصحاب العمل على موظفيهم في مواجهة نقص حاد في العمالة.

 

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 300 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل نيسان 2020. ويتوافق نطاق بين 250-300 ألف طلب مع سوق عمل قوية.

أصحاب العمل وزارة العمل الأميركية جائحة كوفيد-19 إعانة البطالة البطالة

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