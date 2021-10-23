الموارد الأساسية يتصدر قطاعات البورصة المصرية ارتفاعا الأسبوع الماضي

تباين أداء قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، يليه قطاع الخدمات التعليمية تلاه قطاع البنوك ب، وأخيرًا وقطاع الرعاية الصحية والأدوية.

فيما تراجع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، ثم قطاع مواد البناء.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، على التوالي.

وتراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، وهبط قطاعي العقارات والمنسوجات والسلع المعمرة، على التوالي، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة.