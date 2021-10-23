طريقة فعالة لحماية صفحات التواصل الاجتماعي من الاختراق أو السرقة.. شاهد

كشف المهندس أحمد طارق ، الخبير التكنولوجي ، عن كيفية تأمين صفحات " السوشيال ميديا " من الاختراق أو السرقة؛ مشيرا إلى بعد التطبيقات التي تحمي تلك الصفحات من السرقة ، ومنها تطبيق " google 2fa" للحماية.



وأضاف المهندس أحمد طارق، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية "لميس سلامة " ، أن تطبيق حماية الصفحات من جوجل يضمن عدم الاختراق ، بشروط استخدام رقم هاتف محمول شخصي لا يعرفه أحد ، معقبا : " مهما حصل صعب أوي سرقة الصفحات بعد تلك الخطوة " .

ونصح الخبير التكنولوجي بضرورة استخدام ايميل للأكونتات غير معروف أو ظاهر ، حتى لا يسهل عملية الأختراق ، مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن إظهار الهاتف المحمول أو الأميل على الأكونت للزارئين .



ونصح الخبير التكنولوجي بضرورة استخدام كلمة سر قوية للتأمين ، ولابد أن تحتوي على حروف كبير وصغيرة ، والابتعاد عن كلمات السر التقليدية .

وكشف الخبير التكنولوجي عن موقع عالمي يعرف بـ " virus total" ، يسمح بنسخ الروابط التي ترسل من مصادر مجهولة ووضعها على هذا الموقع ، وفي حالة أن الموقع أعطى إشارات حمراء فهو لينك غير مأمن .