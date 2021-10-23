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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة بشعة في الفيوم| رحمة تقتلها يد الغدر وهي حامل في الشهر الثامن.. تفاصيل بالفيديو

والد المجني عليها
والد المجني عليها وأطفالها الثلاثة

وسط حالة من الحزن تعيش أسرة سيدة تبلغ من العمر 32 عاما في إحدى قري أشمون بمحافظة المنوفية، عقب العثور عليها مخنوقة داخل شقتها في منزل زوجها وبداخلها جنينها وذلك قبل ميعاد ولادتها بـ50 يوما.

التقي صدى البلد بأسرة المجني عليها حيث قال والدها شعبان عبد الجليل، أنه كان قادم من عزاء في محافظة البحيرة وجاء له هاتف بأن نجلته في المستشفي فأسرع مع شقيقها وذهبا إليها فوجدا زوجها باكيا أمام المستشفى.

وأضاف أنه تم اصطحابه إلى شقتها في بيت زوجها لمعرفة ما حدث دون أن يرى نجلته في المستشفي ليقول زوجها أنه عاد من عمله وجد الباب مغلقا فكسره ليجد زوجته ملقاة في حجرة النوم دون أن ترد ليصطحبها إلى المستشفي ويكتشف وفاتها.

وأشار الأب الي أنه تم نقل جثمان نجلته من مستشفى أشمون إلى مستشفى شبين الكوم للعرض علي الطب الشرعي وأثناء ذلك كشف عن وجه نجلته ليجد فيها خدوش في الرقبة وآثار للخنق علي رقبتها.

وتابع، أنها كانت تساعد زوجها حيث أن لديها ٣ اطفال بنتين وولد وكانت تعمل مع زوجها ويعاملها أهل الزوج بطريقة سيئة من الوالد وأخت الزوج وحماتها، موضحا أنه حتي الآن لا يعلم من فعل ذلك بابنته حيث أنه لا يملك أموالا من أجل الدفع لمحامي للمطالبة بحق نجلته.

وناشد الأب الجهات المسئولة في الشرطة بالكشف عن من قتل نجلته وجنينها في شهرها الثامن.

اخبار المحافظات قتل محافظة المنوفية المنوفية اشمون

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