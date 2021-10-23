صباح الخير يا مصر يستعرض محاور استراتيجية تحول الدولة نحو الرقمنة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر الرقمية .. تعزيز مكانة مصر الدولية في خدمات الاتصالات".

حيث تدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحقيق أهداف رؤية "مصر 2030" في بناء مصر الرقمية ، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتعزيز الشمول الرقمي الاقتصادي والمالي، ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار وضمان الأمن المعلوماتي.

وترتكز هذه المحاور بدورها على قواعد وأسس هامة ، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي ونظم الحوكمة، وتحقيق الريادة الدولية كذلك تستهدف الحكومة استكمال إنشاءات وتجهيزات المرحلة الأولى من منظومة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ورقمنة الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة كما تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على 34 محاور أساسية، هي التحول الرقمي وبناء القدرات والمهارات والوظائف الرقمية ورعاية الإبداع الرقمي.

ويتم استكمال المشروعات التي تخدم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي ، في القطاعات كافة من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومساندة الوزارات والهيئات في ميكنة أعمالها وتطوير الأداء الحكومي.