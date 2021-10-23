خالد قاسم : تقييم أداء القيادات المحلية يوميا.. ورضا المواطن معيار أساسي|فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ،ان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية منذ توليه المنصب وهو يدفع بالكفاءات لتولى مناصب قيادية نتيجة للمتابعة وتقييم القيادات المستمر الذي يضمن تطوير الاداء ،فلذلك فان هناك متابعة دقيقة لاداء العاملين بالمحليات وتقييم مستمر .

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان اهم المعايير التى يتم تغيير القيادات وتقييمهم عليها ، أن يتم تنفيذ التكليفات التى يكلف بها ووجود انضباط في أداء الخدمات التى تقدم للمواطنين والحصول على رضا المواطن في ظل عدم وجود قمامة في الشوارع ووجود إنارة في الشوارع وغيرها من الخدمات، ولذلك يوجد تقييم باستمرار لأداء القيادات المحلية.

واردف انه يتم اجراء تقييم لأداء القيادات المحلية بشكل يومى، والتفاعل مع شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أحدثت نقلة في حل شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة لها، موضحا ان مبادرة صوتك مسموع هدفها الرئيسى إشراك المواطن في إدارة الحكم المحلي وسماع شكاوى المواطنين، وبذلك يتم تحقيق التواصل بين المواطنين، وأصبح المواطن عين وزارة التنمية المحلية في الشارع، وبعد ذلك يأتي دور الوزارة وقطاع التفتيش في المتابعة لشكوى المواطن ورصد أداء القيادات من خلال تنفيذ التكليفات، ومن خلال هذا التقييم يتم إجراء حركات في تغيير القيادات واثابة المتميز وعقاب المقصر.

واشار الى ان تنفيذ التكليفات معيار التقييم المستمر والتي يتم متابعتها من قطاع الأمانة العامة للإدارة المحلية وقطاع التفتيش والمتابعة التابع للوزارة ويتم الاعتماد على معايير متعددة منها معايير للعمل الفني وأخرى للعمل الإداري ،وكل قيادة لدية توصيف وظيفة له ويتم العمل في هذا الإطار، وذلك مثلما حدث في الحركة الأخيرة للمحليات، والتي تم تغيير فيها 14 قيادة في 7 محافظات.



أما العقوبة التى توقع على المقصرين فهناك أكثر من إجراء يتم اتخاذه مع المقصرين من قيادات الإدارة المحلية ،حيث تتم إحالة القيادة المقصرة إلى جهات التحقيق إذا كانت المسألة تحتاج إلى ذلك، وكذلك يتم النقل من العمل التنفيذي إلى عمل إداري الذى يعد أمرا قاسيا، لأن العمل التنفيذي شرف لجميع القيادات.

ولفت الى انه يتم اتخاذ هذه الإجراءات العقابية بعد التنبيه ومتابعة تنفيذ التكليفات على الأرض مرة واثنين وثلاث مرات ثم يتم اتخاذ الإجراء المناسب لنوع التقصير الواقع من القيادة المحلية.