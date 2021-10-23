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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة المغربية الجديدة تعتزم مواصلة مشروع إصلاح صناديق التقاعد

أرشيفية
أرشيفية

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 عزم الحكومة المغربية الجديدة مواصلة مشروع إصلاح منظومة التقاعد، الذي بدأ مع حكومة عبد الإله بنكيران.

واعتبرت المذكرة التقديمية سالفة الذكر أن المغرب انخرط في مسلسل إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية تقوم على مرحلتين، وفقا لموقع “هسبريس” المغربي.

وأوضحت المذكرة أن المرحلة الأولى همت التنزيل التدريجي ابتداء من سنة 2016 للإصلاح المقياسي المستعجل لنظام المعاشات المدنية بالنظر إلى هشاشة توازناته المالية وكذا العجز التقني المسجل، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح مكن من تأخير تاريخ نفاد الاحتياطات في انتظار إرساء القطب العمومي، كما أنه مكن من اعتماد تعريفة متوازنة للنظام ومن تقليص دينه الضمني.

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وأضافت المذكرة أن المرحلة الثانية من الإصلاح تهدف على المدى المتوسط إلى إنشاء منظومة القطبين (العمومي والخاص)، في أفق التقارب على المدى البعيد نحو نظام أساسي موحد على المستوى الوطني.

كما كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن وزارة الاقتصاد والمالية أطلقت دراسة لتصميم نظام التقاعد بقطبين وتحديد كيفية تفعليه، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تقوم على مراحل؛ تهم الأولى تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والتصميم التقني لمنظومة القطبين في مرحلة ثانية. أما المرحلة الثالثة فتهم حكامة وكيفيات تسيير المنظومة، فيما ستتضمن المرحلة الرابعة خارطة الطريق للانتقال من الوضعية الحالية إلى النظام المنشود.

وحسب المذكرة، فقد تم الشروع في المرحلة الثانية من الدراسة بعد المصادقة على مخرجات المرحلة الأولى.

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