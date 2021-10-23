انتصار للطلاب..حكم نهائي بمعالجة طالبة أصيبت بتيبس وتجلط على نفقة جامعة دمنهور

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم وقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالإمتناع عن علاج طالبة من مرض أصابها حتي تمام شفائها وتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة .

جاء ذلك فى الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالإمتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها.

ذلك المرض اصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين وتحتاج الي العلاج بحقن البوتوكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبى حتي تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي وتحمل الجامعة بنفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة.