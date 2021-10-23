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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أمير البيانو يستعبد فتاة في منزله.. تفاصيل مثيرة

عزف البيانو
عزف البيانو

اعتقلت الشرطة الصينية عازف البيانو الصيني الشهير “لي يوندي” الملقب بأمير البيانو بتهمة احتجاز عاملة في منزله واستعبادها والاعتداء عليها.

 

ووفقا لصحيفة “جارديان" البريطانية، اعتقلت الشرطة نجم التليفزيون الصيني الشهير بتهمة توظيف عاملة لرغباته الشخصية المخالفة للقانون، وتم الكشف عن التهم الجنسية التي ارتكبها من قبل شرطة بكين والمخالفات التي ارتكبها وتشبه إلى حد كبير القصص التليفزيونية.

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وبحسب التحقيق، كانت قد وصلت رسائل مجهولة عن اعتقاله وتضمنت الرسالة الأولى أن رجلاً يبلغ من العمر 39 عامًا تم اعتقاله ووضع مشتبه به رهن الاعتقال، مع جزء فقط من اسم لي ، وهي عادة قانونية لعدم الكشف عن هويته.

 

وتضمنت الرسالة صورة أخرى تتضمن لوحة مفاتيح البيانو والتعليق يجب على المرء أن يميز ويرسم خطًا واضحًا بين الأسود والأبيض، وأضافت الشرطة أن المعلومات الأولية جاءت من أفراد من الجمهور في منطقة تشاويانج بالعاصمة الصينية.

 

وأكدت صحيفة الشعب اليومية الرسمية أنه تم اعتقال لي مع امرأة تبلغ من العمر 29 عاما، وقالت رابطة الموسيقيين الصينيين الرسمية أيضًا إنها ستطرده من الرابطة بعد جريمته الأخيرة.

 

وبعد هذه الجريمة، تمت إزالة العديد من حلقات برنامج الواقع الشهير "Call Me By Fire" ، والذي كان لي جزءًا منه ، وجاء القرار بعد وقت قصير من انتشار أنباء اعتقاله عبر وسائل الإعلام الصينية.

 

ويأتي القبض عليه بعدما كثفت السلطات الصينية حملتها على الوسط الثقافي في الصين خلال الأشهر الأخيرة ، مع مجموعة من اللوائح الجديدة التي أطلق عليها بعض النقاد خارج البلاد اسم "ثورة ثقافية ثانية" ، حيث يعيد الرئيس "شي جين بينج" تشكيل المجتمع الصيني.


أثار اعتقال لي أيضًا النقاش حول سبب تحرك الشرطة داخل الصين وخارجها. في الماضي ، نشرت السلطات مزاعم باستعباد فتيات لملاحقة المعارضين السياسيين والأعداء الآخرين الذين تعتبرهم الحكومة، ومع ذلك ، لا توجد حتى الآن ما يشير إلى أن اعتقال لي له دوافع سياسية.

 

صدمت الأخبار الصينيين مع تسجيل ما يقرب من 80 مليون مشاهدة في غضون ساعتين فقط بعد نشر الفيديو عن تكهنات المنشور للقبض عليه، خاصة أن “لي” الملقب بأمير البيانو كان طفلًا معجزة درس في الصين وألمانيا وفاز في عام 2000 بمسابقة شوبان الدولية للبيانو عن عمر يناهز 18 عامًا ، وكان أصغر فائز على الإطلاق.

لي يوندي
لي يوندي
مخالفة برنامج النقاد الصين الأسود الحكومة الموسيقى المعارض التحقيق الجريمة

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