فحص 1150 مريضًا بالقافلة الطبية بقرية كراديس بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كراديس التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١١٥٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.