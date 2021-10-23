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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء انتخابات مجلس إدارة لمركز شباب المحلة تحت إشراف قضائي

انتخابات مركز شباب
انتخابات مركز شباب مدينة المحلة

انطلقت انتخابات مركز شباب المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اليوم السبت لأختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة .

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وشهدت الأنتخابات أقبال متوسط من قبل الناخبين على أختيار مجلس إدارة جديد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحت أشراف قضائى برئاسة المستشار عصام غنيم ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.
كما يتنافس على رئاسة مركز شباب المحلة الكبرى، أحمد نور، وأحمد مصطفى ناصر وائل السعيد أبو المجد.

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كما يتنافس على مقعد نائب الرئيس أحمد شوقى عبد العزيز ومحمد الأختيار وعلى مقعد أمين الصندوق محمود بركات وسامح قطب ومحمد رأفت الزعبلاوى وعلى مقعد الأعضاء تحت السن محمد النمورى وشريف الشعراوى وعلياء سالم ومحمد الجرو وياسر نور الدين وولاء احمد بدير واحمد شفيق ومهند نظير ومحمد حسن ومحمد الفقى.

IMG-20211023-WA0024
IMG-20211023-WA0024
IMG-20211023-WA0023
IMG-20211023-WA0023
انتخابات مجلس الإدارة مركز شباب مدينة المحلة إشراف قضائي قرار مديرية الشباب والرياضة المواطنين

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