بالقانون.. حالتان تسمحان للمراكب باستخدام المناطق الممنوع فيها الصيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يستهدف وضع ضوابط لحماية الموارد المائية والأحياء البحرية.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب على قانون تنمية البحيرات خلال دور الانعقاد الأول، حيث اشتمل القانون على أربع مواد إصدار و(69) مادة مقسمة على أربعة أبواب.

وفي هذا الصدد نصت المادة (19) علي أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

1- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة .



2- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات.



وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ الأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الإتصال البحرى بأى ظروف طارئة والإلتزام بما يصدر له من تعليمات .





وأشارت المادة (21) إلي إنه يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسالمة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حاالت إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .



ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقا ألحكام هذه المادة خلال تلك الفترة.



ووفقا للمادة (22) يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها.