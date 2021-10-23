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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتطبيق زيادة رسوم الكاسيت على السيارات الفارهة فقط

راديو سيارة
راديو سيارة

رفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة الرسوم الخاصة بـ راديو السيارات أو فرض رسوم جديدة على المواطنين خلال الفترة الحالية، نظرا لما تحمله المواطن من تداعيات الإصلاح الاقتصادي وتداعيات فيروس كورونا.

وأوضح إمام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كون الشخص يملك سيارة لا يعني أنه من طبقة الأغنياء، فهناك العديد من مواطني الطبقة المتوسطة يملكون سيارات، مردفا: “قد يشتري المواطن سيارته عن طريق قرض أو بالقسط فلماذا يدفع رسوم إضافية نظير الراديو داخل سيارته”.

وأشار النائب إلى أنه في حالة زيادة رسوم الراديو داخل السيارات، لابد أن تقتصر الزيادة على السيارات الفارهة الخاصة برجال الأعمال والأثرياء مع استثناء سيارات الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة، الخاصة بمحدودي الدخل.

زيادة رسوم راديو السيارات

يشار إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى دارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخري خلال الفترة المقبلة، حيث شُكلت لجنة حكومية لهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية؛ لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية.


ومن المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.


والجدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلهم في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.

سيارات مجلس النواب مجلس الوزراء فيروس كورونا الحكومة

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