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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل صدمه جرار زراعى فى القليوبية

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه صدمه جرار زراعي بمنطقة قرية ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها وتم نقل الجثة للوحدة الصحية بالقرية .

 

وبالكشف الطبى تبين إصابته بكسر بعظام الجمجمة، وتوقف بعضلة القلب، وهبوط حاد بالدورة الدموية، وفر قائد الجرار هاربا عقب الحادث.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.


تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومتوفي بمنطقة قرية ميت السباع دائرة المركز.


انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير جرار زراعي فر قائده هاربا عقبا الحادث، فوجئ بالطفل " م ط م"، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به مما أدى إلى وفاته إثر إصابته بكسر في الجمجمة.


وتم نقل الجثة للوحدة الصحية بالقرية وبالكشف الطبى تبين إصابته بكسر بعظام الجمجمة وتوقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية.


وبسؤال والدة وخال الطفل، أقرا بأنه حال قيام المتوفي بالسير مترجلا بالقرية صدمه جرار زراعي قيادة "إ ش ا"، 31 سنة، سائق،  ما أدى إلى وفاته على الفور، واتهما قائد الجرار بالتسبب فى وفاته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الجرار الزراعي وقائده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ وتم التحفظ على الجرار الزراعي.

بنها محافظة القليوبية مدينة بنها القليوبية النيابة العامة قرية ميت السباع

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