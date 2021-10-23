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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل في دور الذهاب.. فرص الأهلي في مواجهة الحرس الوطني النيجري

صدى البلد

تتجه انظار جماهير وعشاق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمتابعة مباراة الفريق أمام الحرس الوطني في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا على ملعب we السلام 

 

وتترقب جماهير الأهلي المباراة في ظل انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 في النيجر السبت الماضي حيث يحتاج الفريق للفوز باي نتيجه او التعادل السلبي لضمان التاهل لـ دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

بطل النيجر يشكو الأهلي للكاف ويطالب بتأجيل مباراتهما في دوري أبطال أفريقيا

 

تقدم فريق الحرس الوطني النيجيري من خلال اتحاد الكرة ببلاده، بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد النادي الأهلي.

 

واشتكى بطل النيجر من سوء المعاملة على حد وصفهم في الخطاب الرسمي الذي أرسله اتحاد الكرة في بلادهم، والتي وجدوها من مسئولي الأهلي، بتركهم ما يقرب من 4 ساعات في المطار، بسبب إجراءات متعلقة بفيروس كورونا.

 

وأشار الاتحاد النيجيري في بيانه أن لاعبي الفريق تم إرسالهم بواسطة مسئولي الأهلي لأحد المستشفيات بداعي الخضوع للعزل الطبي لعدم وجود شهادات تثبت تعاطيهم للقاح المضاد لفيروس كورونا.

 

وطلب الاتحاد النيجيري تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لما ترتب عليه من إرهاق وتأخر الجدول الزمني الخاص بهم استعدادًا لمواجهة الأهلي.

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مباراه مصيرية اليوم السبت أمام  نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب WE السلام.

 

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري الأبطال والقناة الناقلة 


ومن المقرر أن تقام تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره الحرس الوطنى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام على أن تنقل عبر قناة on time sport.

 

قائمة الأهلي لمواجهة بطل النيجر

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإياب فى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام.

 

ضمت القائمة ٢٢ لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني.

 

ومن المتوقع ان يدفع موسيماني بتشكيل مكون من :

حراسه المرمي : علي لطفي.
خط الدفاع :محمد هاني أو أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول
خط وسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ,محمود كهربا محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم :محمد شريف.

 

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب خوض المران الرئيسي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة مساء أمس، استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب في النيجر بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

كان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والحرس الوطني عقد أمس بمقر النادي بالجزيرة، بحضور كل من سمير عدلي المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريي الفريق عن الأهلي، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.

 

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري، وفقًا لما أسفر عنه الاجتماع.

 

 

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