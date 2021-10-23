وفاة 3 أشخاص جراء حريق اندلع قرب الجامعة الأردنية

أفادت قناة “المملكة” الأردنية، اليوم السبت، بوفاة 3 أشخاص جراء حريق اندلع داخل مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية في العاصمة عمّان.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن، إن فرق إطفاء وإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع حريق شب داخل مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية، ونتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية.

وأشارت المديرية، إلى أن وفاة الأشخاص ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.

وذكرت قناة المملكة أن تسرب الغاز كان وراء الحريق الذي شب قرب الجامعة الأردنية.