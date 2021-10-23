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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس المناطق الحرة يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مسئولي الإمارات وقبرص

المستشار محمد عبدالوهاب،
المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاست

في ختام زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة، التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير؛ لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الإمارتية إلى مصر، حيث تقوم هيئة إمارة الشارقة بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتي تتضمن المجالات: السياحية، والخدمية، والتطوير العقاري، وأنشطة التجزئة، وإعادة تدوير المياه.

 

وخلال اللقاء، تناول المستشار محمد عبد الوهاب أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتى يمكن أن تحظى  باهتمام المستثمرين الإماراتيين ، والتي تتضمن عددا من مشروعات السياحة، وصناعة الزجاج، وبرامج النقل التشاركي، حيث تم الاتفاق على قيام مُمثلي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير بزيارة مصر، خلال الشهر المقبل؛ للتعرف على المناطق المقترح إقامة المشروعات المستهدفة بها.

 

فى سياق آخر، اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب بجورج كمبانيلاس، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القبرصية؛ لعرض التطورات التي شهدها مجال الاستثمار في البلدين وتفعيل التعاون الاستثماري المشترك بينهما، من خلال تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاتفاق على ترتيبات عقد منتدى استثماري مصري قبرصي في القاهرة؛ لعرض مناخ وفرص الاستثمار المشترك، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، لبحث تنفيذ مشروعات جديدة، بما يتماشى مع المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية لكلا البلدين.

 

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لقاءً مع سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبو ظبي؛ وذلك لمتابعة المشروعات الاستثمارية الجديدة، التي تعتزم المجموعة تنفيذها بمصر في مجال تطوير وإدارة الموانئ وتشغيل الرحلات السياحية البحرية وإنشاء الموانئ الجافة، حيث أكد "عبدالوهاب" على تقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة الإماراتية لتنفيذ تلك المشروعات في مصر.

المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي المناطق الحرة تعزيز آليات التعاون المشترك المستشار محمد عبد الوهاب

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