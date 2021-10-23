عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوق الألف قتيل.. ضحايا كورونا في روسيا حصيلة موجعة لليوم الثالث

كورونا مصدر قلق عالمي
كورونا مصدر قلق عالمي

سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة كورونا في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء، وذلك لليوم الثالث على التوالي، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

يتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (7803 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (3360 حالة) ومقاطعة موسكو (2783 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا أكبر زيادة منذ بداية الجائحة لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية 1075 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1064 وفاة أمس.

وتماثل 26077 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

بينما أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس في روسيا اليوم السبت عن رصدها 37678 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 37141 إصابة أمس الجمعة و36339 إصابة الخميس.


وسجلت في روسيا منذ بداية الجائحة إجمالا ثمانية ملايين و205983 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 229528 حالة وفاة وسبعة ملايين و143137 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 204.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 963 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 53.5 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، واستكمل أكثر من 49.1 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد بـ45.7%.

وعلى خلفية تفشي كورونا في روسيا بوتيرة سريعة  في الأسابيع الأخيرة، أمر الرئيس فلاديمر بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات ترمي لكبح جماح الوباء، في مقدمتها فرض عطلة رسمية مدفوعة الأجر تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر .

 

روسيا السلطات الصحية الروسية جائحة كورونا فيروس كوفيد-19 كورونا يوم الثالث تفشي كورونا كورونا في روسيا الوباء ضحايا كورونا الجرعة الثانية غرفة العمليات ضد الفيروس مكافحة الفيروس سان بطرسبورج ملايين الإصابات الجديدة

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض : كورونا عرقل الإفصاح عن وثائق اغتيال كينيدي

قفزة صينية مذهلة.. أكثر من 2 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

الشرطة تكشف كيفية حصول أليك بالدوين على مسدس وقتله مصورة داخل الاستوديو

الإعلان عن أول دوريات مشتركة بين سفن حربية روسية وصينية بالمحيط الهادي

المغرب.. دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب جواز التلقيح

الأردن.. 16 ألف إصابة عمل منذ بداية العام

إسرائيل توقع أمر حجز على شركة لبنانية تتعاون مع حزب الله

صحف السعودية: موجة جديدة من جائحة كورونا تهدد العالم.. ومجلس الأمن الدولي ينتصر للمملكة.. وإيران تواصل إثارة الفوضى بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

707 ملايين جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

بطلها فاتي.. الكشف عن مفاجأة كومان للثأر من ريال مدريد

غرفة الصناعات الغذائية تبحث مع منصة علي بابا فرص ترويج المنتجات المصرية في 200 دولة

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

السر في البطانة.. هاشتاج ريا أبي راشد يتصدر تويتر بعد أن وضعت فى موقف محرج

رئيس المناطق الحرة يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مسئولي الإمارات وقبرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

الشرطة تكشف كيفية حصول أليك بالدوين على مسدس وقتله مصورة داخل الاستوديو

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

جريمة بشعة| رحمة تقتلها يد الغدر وهي حامل في الشهر الثامن.. تفاصيل بالفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ