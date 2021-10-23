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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تنظم ندوة تعريفية للطلاب لتمكينهم في سوق العمل

كلية الالسن جامعة
كلية الالسن جامعة عين شمس

قالت الدكتورة يمني صفوت وكيلة كلية الالسن بجامعة عين شمس ان قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية حول تدريب الطلاب كلية الالسن وتأهيلهم لسوق العمل وياتي ذلك في إطار سعي المركز لتقديم خدمات متميزة لطلاب الحامعة لتمكين الطلاب  في المنافسة  بسوق العمل .

 

وصرحت الدكتور يمني صفوت ان الندوه سوف تنعقد يوم الاحد ٢٤ اكتوبر بقاعة مؤتمرات الكلية مشدد علي الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية طول فترة الندوة

 

 قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الالسن بجامعة عين شمس انه تم  افتتاح ثلاثة برامج جديدة  هذا العام للنهوض بالعملية التعليمية و التوسع في إنشاء البرامج المتخصصة لسد احتياجات سوق العمل، وهي أقسام اللغة الإيطالية، و الإسبانية،الألمانية، بالإضافة إلى برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ والتى تنفرد تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى العالم، و تعمل على تفعيلة في ظروف دقيقة بعد جائحة كورونا المستجد التى ضربت ربوع العالم.


وأضافت أن تلك البرامج تم تدشينها بالتوازى مع إنشاء قاعات تعليمية على أحدث طراز مزودة بكافة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة التى توفر مساحات تعليمية متميزة لطلاب الألسن، ولم تنسى إدارة الكلية أيضًا توفير المساحة الخضراء و المتنفس الطبيعي لأبنائها؛ فيتم في الوقت الحالي الإنتهاء من إنشاء مكان مفتوح على أعلى مستوى مخصص لجلوس الطلاب أثناء الإستراحة بين المحاضرات.


وشددت على أن التوجة الاستراتيجي للدولة الآن هو تنمية الموارد الذاتية للكليات فكان نظام الساعات المعتمدة هو الخيار الأمثل لتوفير موارد ذاتية قادرة على سد إحتياجات تطوير قاعات و مكتبات النظام الفصلي و خلق توازن بين النظامين من خلال توفير مصادر تمويل لتطوير العملية التعليمية بشكل أكبر في وقت أقل.

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