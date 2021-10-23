محافظ السويس يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري بمناسبة العيد القومي

وضع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف العرايشي رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد الألفي مدير أمن السويس أكاليل الزهور على النصب التذكاري بحديقة الخالدين أمام ديوان عام محافظة السويس في إطارإحتفالات المحافظة بعيدها القومي في 24 أكتوبر1973.

وقرأ محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث الميداني، ومدير الأمن والقيادات العسكرية والقضائية والامنية والتنفيذية الفاتحة علي أرواح الشهداء.

حضر وضع أكاليل الزهور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة العميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية والقضائية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات وأبناء السويس