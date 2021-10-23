محافظ السويس يستقبل القيادات للتهنئة بالعيد القومي الـ48: ملحمة تاريخية

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه صباح اليوم اللواء شريف العرايشي رئيس أركان الجيش الثالث الميداني واللواء محمد الالفي مدير الامن والدكتور السيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس والمستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس، وابراهيم البرناوي نائب قنصل المملكة العربية السعودية بالسويس.

حضر الاستقبال الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد .

وقدم التهنئة لفيف من القيادات العسكرية والامنية والتنفيذية والقضائية والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات ورؤساء الاحياء ومديري المديريات وأبناء السويس لتقديم التهاني بمناسبة عيد السويس القومي ومرور 48 عاما علي انتصارات 24 أكتوبر 1973علي العدو.

وفي اللقاء تم تبادل التهاني بين المحافظ والقيادات بمناسبة العيد القومي للمحافظة السويس ، مؤكدا دور البطولة والفدائية التي قام بها ابناء السويس في 24 اكتوبر وسطروا ملحمة تاريخية في الكفاح والنضال .

وقدم رئيس اركان الجيش الثالث الميداني، ومدير أمن السويس ورئيس جامعة السويس ونائب القنصل الدروع للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمناسبة ذكري 48 عاما لانتصارات 27 اكتوبر .