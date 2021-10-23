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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوحدة العامة لحماية الطفل تنتهي من تدريب أعضائها حول ختان الإناث

وحدة حماية الطفل
وحدة حماية الطفل

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمُساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلي بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

 

ومن جانبه أوضح أيمن العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية الأطفال من الأخطار وخاصة  قضايا التعذيب وختان الإناث التي تعتبر من الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال ويعاقب عليها القانون لكي لا  تستمر الجريمة الإنسانية بدون عقاب وحتي لا يفلت الجاني من جريمته الشنعاء التي تمثل  إغتيال البراءة والطفولة .

 

أشار  مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام الي أنه تم الانتهاء من تدريب أعضاء الوحدات العامة والفرعية بالمراكز حول جريمة ختان الإناث وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وعقب الانتهاء من تدريب أعضاء الوحدات العامة والفرعية تم قيام 51 فرد من أعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية لحماية الطفل على مستوى المراكز والوحدات المحليه والقرى والعزب بتنفيذ 250 ندوة عن جريمة ختان الإناث استهدفت 5000 شخص ما بين أمهات واباء وأطفال وجد وجدة.

 

قيام الأعضاء  بالتوعية بخطورة جريمة الختان وتأثيرها  علي النواحي الإجتماعيه والنفسية للإناث مع توضيح رأي شيخ الأزهر وفتوى دار الإفتاء ورأى الكنيسه بهذا الشأن ومناقشة القانون الجديد بمعاقبة كلا من يختن ومن يطلب الختان ومن يدعو إليه .

 

كما قامت إدارة حماية الطفل بحي ثان الزقازيق بتنفيذ الندوة المختصة عن مخاطر ختان الإناث و إستضافة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالمحافظة مما يؤكد أهمية التعاون بينهم لزيادة الوعي بجريمة الختان.

الشرقية ختان الإناث ديوان محافظ الشرقية التنسيق والتعاون الزقازيق توعية

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