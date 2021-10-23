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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمونتادا.. ميدو يعلن عن تفاصيل مسابقته لـ الفوز بتشيرت الزمالك الجديد

صدى البلد

أعلن أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، عن مسابقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفوز بـ تيشيرت الفريق الجديد والذي سيرتديه في الموسم الجديد.

 

وكتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “انا هشتري ١٠٠ فانله اول لما تنزل السوق..اول ١٠٠ واحد يجاوبوا على السؤال ده في هاشتاج. #ريمونتادا هيكسبوا الفانلة بس لازم ترد في الهاشتاج #ريمونتادا ..مين كان لابس رقم ١٤ في فريق الزمالك موسم ٢٠١٠-٢٠١١؟ ياللا بسرعة".

 

وأعلن مسؤولو نادي الزمالك، عن زي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد للدوري المصري، والذي سيظهر به الزمالك بداية من لقاء انبي في الجولة الأولى.

 

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ شيكابالا قائد الفريق وهو يرتدي الزي الجديد من تصميم شركة " tempo”.


ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه في الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف ابورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.


وانتهت المباراة التي أقيمت بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني بفوز الأبيض برباعية نظيفة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

تفاصيل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني
 

سقط لاعبان من فريق توسكر الكيني، في بداية المباراة وتوقفت المباراة، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي، لعلاج اللاعبان، وتم نقلهما خارج الملعب.

 

مر بنشرقي من زاوية صعبة للغاية وراوغ دفاعات فريق توسكر الكيني ولكن لم يتمكن من الوصول لمرمى الفريق المنافس ومرت الكرة دون خطورة حقيقية.

 

وأجرى فريق توسكر الكيني تبديلاً اضطرارياً بخروج أحد اللاعبين الذين تعرضوا للسقوط في الدقيقة الأولى، بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة.

 

وتلقى لاعب توسكر الكيني أول بطاقة صفراء في اللقاء بعد تدخل قوي مع طارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

 

حاول الزمالك صناعة هجمة لتحقيق أول أهداف المباراة، ووصلت الكرة إلى أحمد فتوح في الجبهة اليسرى ولمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت امام المرمى الخالي بعد خروج الحارس ولكن لم تجد أي لاعب من الزمالك.

 

منح دفاع فريق توسكر الكيني كرة على طبق من ذهب لـ يوسف أوباما لاعب الزمالك الذي سدد رأسية رائعة من فوق الجميع وأسكنها الشباك ليعلن حكم المباراة عن هدف الزمالك الأول.

 

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة تمكن أحمد سيد زيزو من تمرير كرة رائعة لـ سيف الدين الجزيري الذي لم يتردد من تسجيلها و إسكانها الشباك لتصبح النتيجة 2-0 للزمالك.

 

واستمر الزمالك في الضغط حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لحسم الأمور مبكراً، وأغلق الباب أمام أي مفاجآت كان يخطط لها فريق توسكر الكيني.

 

ظهر فريق توسكر الكيني بشكل مختلف في شوط المباراة الثاني عن سابقه في الشوط الأول، ونظم دفاعاته بشكل جيد ومنعوا هجوم الزمالك من الوصول إلى مرماهم.

 

وأهدر أشرف بن شرقي فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وهو في مواجهة الشبكة بعد توغله ووصوله إلى مرمى فريق توسكر الكيني.

 

سجل أشرف بنشرقي لاعب الزمالك الهدف عن طريق متابعة مميزة في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من شيكابالا الذي تسلمها أوباما ومررها بعد مراوغة حارس المرمى لبن شرقي الذي سجل الهدف.

 

ومن بعده سجل يوسف أوباما الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر المباراة بعد تمريرة أخرى رائعة من شيكابالا.

 

وبهذا الفوز يحسم الزمالك بطاقة التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

 

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