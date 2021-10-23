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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة الملا تقدم مشروبًا سحريًا للتخلص من دهون البطن

بسمة الملا
بسمة الملا

قدمت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، مشروبا سحريا لحرق دهون البطن باسهل طريقة في المنزل.

المقادير:
ملعقة صغيرة من النعناع

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ماء مغلي



علاقة الضغط هرمون الكورتيزول بزيادة الوزن.


 


وكانت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، أكدت أن زيادة إفراز هرمون الكورتيزول يتسبب في وقف الحرق داخل الجسم، متابعة: هرمون الكورتيزول متعلق بالحالة العصبية والضغط.


وأضافت "بسمة الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن دهون منطقة البطن تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، متابعة: نقص فيتامين د3 أحد أهم أسباب زيادة الوزن.


ولفتت إلى أن نقطة الحرق عامل أساسي في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فيتامين د3، متابعة: مقاومة الإنسولين وقلة إفراز هرمون الشبع يتسبب في رغبة الفرد في التناول على السكريات بشكل متتال ومستمر.

 

وشددت على أن السمنة المفرطة تتسبب في شعور الفرد بآلام العظام والعمود الفقري.

وفي تصريحات سابقة: كشفت الدكتورة بسمة الملا، عن الأشخاص الأكثر عرضة لجلطات القلب أو تصلب الشرايين، موضحة أن السبب الرئيسي للإصابة هي زيادة الوزن، والسمنة قد تكون سببا للإصابة بجلطات القلب أو تصلب الشرايين.

 

وقالت "بسمة الملا" خلال برنامج "صحتك وبس" المذاع على قناة "صدى البلد2" إن أكثر الأشخاص عرضة الذين يتناولون الدهون والزيوت، والسكريات والأملاح بكثرة، مضيفة أن عدم الحركة، خطر جدا لذلك تنصح بممارسة الرياضة.

وأضافت "بسمة الملا" أن سقوط الشعر وبرود الأطراف والعرق أعراض الإصابة بجلطات القلب وهذا بسبب الكولسترول والوزن الزائد، مشيرة إلى أن هناك أبحاثاً تفيد بأن نسباً كبيرة من الشباب توفيت بسبب جلطات القلب. 

 

 

بسمة الملا دهون البطن الزنجبيل هرمون الكورتيزول انقاص الوزن اخبار التوك شو

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