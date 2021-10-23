أخبار الرياضة.. حسين ياسر المحمدي يكشف عن دوره في اقتراب مصطفى محمد لـ مانشستر سيتي.. ميدو يعلن عن تفاصيل مسابقته "ريمونتادا" لـ الفوز بتشيرت الزمالك الجديد

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.



وجاءت أخبار الرياضة على النحو التالي :

تشيلسي يذل نوريتش سيتي بسباعية ويعزز صدارته لـ الدوري الإنجليزي



فاز فريق تشيلسي على نظيره نوريتش سيتي بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وافتتح فريق تشيلسي التسجيل مبكرا، عن طريق ماسون ماونت، في الدقيقة الثامنة، من عمر المباراة.

وأضاف كالوم هودسون أودو، الهدف الثاني للبلوز في شباك نورويتش سيتي في الدقيقة 18.

حسين ياسر المحمدي: رفضت التوسط لانتقال مصطفى محمد إلى مانشستر سيتي



أكد حسين ياسر المحمدي نجم فريق الأهلي والزمالك السابق، أنه رفض التوسط، لانتقال مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء المعار إلى جالاتا سراي التركي، للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال حسين ياسر المحمدي خلال ندوة بموقع صدى البلد:" البعض طلب مني، بعد تألق مصطفى محمد عقب انتقاله إلى جالاتا سراي، التحدث مع بيب جوارديولا، لتسهيل عملية انضمام اللاعب إلى مانشستر سيتي".

تابع حسين ياسر المحمدي :" لم أتحدث مع بيب جوارديولا عن هذا الأمر، لأنه يجب أولا، على اللاعب، أن يحافظ على تألقه لفترة طويلة، للانتقال إلى مرحلة أعلى، وهذا ما افتقده مصطفى محمد خلال الفترة الماضية".

بيراميدز يرفض استضافة مباراة الزمالك وإنبي على ملعبه



اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

ريمونتادا.. ميدو يعلن عن تفاصيل مسابقته لـ الفوز بتشيرت الزمالك الجديد



أعلن أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، عن مسابقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفوز بـ تيشيرت الفريق الجديد والذي سيرتديه في الموسم الجديد.

مسئولو متحف مدام توسو لـ «صدى البلد»: رد الفعل على تمثال صلاح «استثنائي»



لم يتفرد محمد صلاح بأرقامه القياسية والتاريخية بين نخبة اللاعبين العرب والأفارقة على أرضية الملعب فحسب، بل تفرد أيضًا في الاحتفاء به خارج المستطيل الأخضر كأول لاعب عربي ومصري يتم تكريمه عن طريق إقامة تمثال له، في متحف الشمع الشهير "مدام توسو" في العاصمة لندن.

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي أمام الحرس الوطني



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي مباراه مصيرية اليوم السبت أمام نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب WE السلام.