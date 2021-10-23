عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مأموريات تلاحق الهاربين من معركة مع الشرطة بعد مصرع تاجر "أسلحة وهيروين"

المضبوطات
المضبوطات

أمرت النيابة العامة بالصف بضبط وإحضار المتهمين الهاربين عقب مصرع زميلهم في تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة بمدينة الصف. 

واشارت التحريات انه عقب تبادل المتهمون اطلاق النيران مع قوات الشرطة ومصرع أحدهم فروا هاربين وتم تشكيل عدة مأموريات لملاحقتهم وتمشيط المنطقة المحيطة بمسرح تبادل اطلاق النيران. 

وقررت النيابة، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وارسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان اعيرتها. 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته بإطلاق النيران صوب قوات الضبط. 

كان لقى احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة مصرعه فى تبادل اطلاق النار مع قوات الامن العام بالصف فى الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة ، تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من إستهدافهم حال إستقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل) ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة) .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالي  – 13 هاتف محمول  - 6 ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا ويهنئه لحصول بلاده على مقعد مجلس الأمن

أسعار ومواصفات تويوتا CHR موديل 2021 في مصر.. صور

التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

الصدقة .. أنواعها وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها

خطوة علمية مذهلة.. الخنزير أمل البشرية في نقل الأعضاء إلى الإنسان.. تفاصيل

رسميا.. إذاعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

تجاوز خطير.. إثيوبيا تبدأ التجهيزات الخاصة لملء سد النهضة الثالث

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ