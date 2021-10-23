مأموريات تلاحق الهاربين من معركة مع الشرطة بعد مصرع تاجر "أسلحة وهيروين"

أمرت النيابة العامة بالصف بضبط وإحضار المتهمين الهاربين عقب مصرع زميلهم في تبادل لاطلاق النيران مع قوات الشرطة بمدينة الصف.

واشارت التحريات انه عقب تبادل المتهمون اطلاق النيران مع قوات الشرطة ومصرع أحدهم فروا هاربين وتم تشكيل عدة مأموريات لملاحقتهم وتمشيط المنطقة المحيطة بمسرح تبادل اطلاق النيران.

وقررت النيابة، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وارسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان اعيرتها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته بإطلاق النيران صوب قوات الضبط.

كان لقى احد العناصر الاجرامية شديد الخطورة مصرعه فى تبادل اطلاق النار مع قوات الامن العام بالصف فى الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة ، تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من إستهدافهم حال إستقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل) ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة) .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 13 هاتف محمول - 6 ميزان حساس).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.