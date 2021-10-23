مران الزمالك.. راحة لخماسي الشباب بعد مشاركتهم أمام البنك الأهلي

حصل سيف فاروق جعفر وحمدي علاء وسيد عبد الله نيمار ويوسف أسامة نبيه والسيد عطية لاعبو فريق الشباب بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق الأول مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء وذلك بعد مشاركتهم مع فريق زمالك 2001 أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين منذ قليل على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء ببطولة الجمهورية وانتهي بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

كان الزمالك تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.