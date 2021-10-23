إرهابي جزائري يسلم نفسه للسلطات العسكرية

أعلنت الجزائر قيام الإرهابي "عقباوي شريف" بتسليم نفسه، اليوم، للسلطات العسكرية في البلاد.

أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود أجهزة الأمن التابعة للجيش الجزائري، سلّم الإرهابي المُسمى "عقباوي شريف" والذي يدعى "طايع ولد محمد" نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة.

أضاف البيان أن الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بشمال مالي عام 2008 ، كان بحوزته مسدس، ورشاش من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

ونوه البيان إلى أن هذه العملية جاءت لتؤكد فعالية المقاربة التي ينتهجها الجيش الجزائري، وعلى الجهود المبذولة من طرف القوات المسلحة الجزائرية على أرض الميدان بهدف تطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة .