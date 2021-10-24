المركزي: ارتفاع ودائع العملاء بالعملة الأجنبية لـ671.1 مليار جنيه في يوليو الماضي

ارتفع إجمالي ودائع عملاء الجهاز المصرفي من غير الحكومة بالعملة الأجنبية في أول العام المالي الجاري إلي 671.111 مليار جنيه بعد أن كانت 665.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 665.1 مليار جنيه في مايو من نفس العام.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الودائع بالعملة الأجنبية للقطاع العام نحو 28.451 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 28.2 مليار جنيه في يونيو 2021 ومقارنة بـ 31.142 مليار جنيه في مايو الماضي.



ووصلت جملة الودائع بالعملة الأجنبية للقطاع العائلي غلي 448.13 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 448.441 مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة بـ 448.122 مليار جنيه مايو 2021.



وذكر التقرير أن حجم الودائع للقطاع الخارجي بلغ 14.5 مليار جنيه في يوليو 2021 مقابل 14.8 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 15.7 مليار جنيه في مايو الماضي .



وبلغ حجم ما يتم طرحه من شيكات وحوالات مشتراه ضمن الودائع الخاصة بالقطاع الخارجي نحو 55 مليون جنيه في يوليو السابق مقابل 52 مليون جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 27 مليون جنيها في مايو السابق.



