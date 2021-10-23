عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعوى لإلغاء قرار إيقاف التوكيلات التي مر عليها 7 سنوات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام علي أيوب، عمرو الخشاب، هند فرحات،  المحامون دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس  محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها ـ والمتضمن حظر  التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن سبعة سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات الأتية : 
1 ـ تقديم توكيل حديث من ذوى الشأن . 
2 ـ تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذى مر على صدوره المدة سالفة البيان . 
3 ـ تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساري 
ثانياً : ينبه مشدداً بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري ، وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المسائلة بشأنها تأديبياً .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم  4753 لسنة 76 ق، المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .

واستند المحامون  في دعواهم إلي المادة 52 من ذات من قانون المحاماه والتي نصت على أن : للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ،

دعوى قضائية محكمة القضاء الاداري محكمة جنوب القاهرة المحامين التوكيلات

موضوعات متعلقة

انتصار للطلاب..حكم نهائي بمعالجة طالبة أصيبت بتيبس وتجلط على نفقة جامعة دمنهور

شاهد| حدث تاريخي.. القاضيات يؤدين اليمين أمام رئيس مجلس الدولة

ترشيحاتنا

حسين الشحات يحرز هدف الٱهلي الرابع في شباك الحرس الوطني

الإفتاء توضح حكم زراعة كلية خنزير في جسد الإنسان

رئيس البحوث الفلكية: دولتان عربيتان تتأثران من غازات بركان لابالما

مانشستر سيتي يتقدم بثلاثة أهداف نظيفة على برايتون في الدوري الإنجليزي

قفشة يحرز الهدف الثالث لـ الأهلي في شباك الحرس الوطني

منتسب للحرس الثوري يصفع مسؤولا إيرانيا أمام الجميع.. اعرف السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

بث مباشر .. الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

بتغريدة غامضة.. رامي عباس يشعل الجدل حول مستقبل محمد صلاح |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ