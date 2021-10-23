ماجد زيتون: مريض يفقد 85 كيلو من وزنه فى 6 شهور..اعرف السر

قال الدكتور ماجد زيتون إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، أنه كان يعالج أحد الأشخاص بلغ وزنه 167 كيلو، وإنه خسر 85 كيلو في 6 شهور فقط.

وأضاف ماجد زيتون خلال برنامج «انا والطبيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد2»، والذي تقدمه الإعلامية « ماري نعيم»،: « حالة محمد كانت صعبة جدا جالي وكان بيشخر وبيموت من السمنة المفرطة» لافتا أنه وضع بروتوكول صحيح للتغذية.



وقال الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن علاج زيادة الوزن يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية؛ لتأمين الحالة من الاستيقاظ حتى النوم، وأنه يعتمد على ذلك مع حالات السمنة التي تأتي إليه، وأن انخفاض معدل السكر في الدم هو السبب وراء الشعور بالجوع ليلاً، وهو ما يتسبب في زيادة كبيرة بالوزن.

وتابع ماجد زيتون:"أقول لمريض السمنة إنني قادر على جعلك تفقد الوزن بناء على العلم والنظام الغذائي وكورس التخسيس المثالي لكل مريض سمنة".

وأشار إلى "النظام الذي أضعه بسهل الأمور على المريض، ولا أجعله يشعر بمعاناة الدايت"، مردفا: "بكتب علاج يجعل المريض يشعر بالسعادة مع الدايت ولا يجعله يشعر بالاكتئاب".

وأوضح أن، "جلسة العلاج تكون على 3 مراحل، عبارة عن تفتيت وحرق وصرف"، مردفا: "60% من تكون الخلايا الدهنية من المياه و40% عبارة عن أحماض دهنية ثلاثية".



وأكد أهمية العامل النفسي في عملية فقدان الوزن، فلابد أن يثق مريض السمنة في الله ثم نفسه والدكتور المعالج له، كما يجب أن يكون هناك التزام من قبل المريض، حتى لا يُصاب بأعراض "الرجيم" والتي تتمثل في الدوخة والإمساك وانخفاض معدل السكر.