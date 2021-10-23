خالد جلال: الدوري صعب ولا يوجد لقاء في المتناول

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن مباريات الدورى فى الموسم الجديد صعبة للغاية مشيرا إلى أنه لا يوجد لقاء سهل .

وفي تصريحات صحفية قال خالد جلال : علينا مسؤولية كبيرة تجاه منظومة نادي البنك الأهلي في تحقيق نتائج إيجابية خلال مبارياتنا في الدوري الممتاز.

وأكمل : كل مباريات هذا الموسم صعبة ولا يوجد مباراة في المتناول ويجب علينا أن نواصل العمل بكامل طاقتنا لكي نحقق المطلوب.

وأوضح : ضربة البداية دائما تكون صعبة كونها تعطي إنطباعا مبكرا عن مستوى الفريق وتؤثر علي الحالة المعنوية للاعبين .

وتابع : سنفتتح مبارياتنا بمواجهة بطل السوبر والفريق المنظم تكتيكيا طلائع الجيش وسيكون اللقاء صعبا علي الفريقين.

وأختتم المدير الفني لفريق البنك الأهلي تصريحاته قائلا : تعاهدنا علي بذل الجهد والتحلي بروح الجماعة.