صحية وخفيفة .. إليكم أفضل مكونات يجب توفرها فى وجبة الإفطار

يهمل عدد كبير من الأشخاص وجبة الإفطار وأو يتناولون كميات قليلة جدا من الطعام التى تكن عادة غير صحية ولا تفيد الجسم في وجبة الإفطار بسبب انشغالهم بالذهاب للعمل وأداء المهام اليومية أو عدم الرغبة فى تناول الطعام نهائيا .

ووفقا لما ذكره موقع" Eat This "، فإن أضرار إهمال تناول وجبة الإفطار لاتقف عند حد الشعور بالهزل والضعف أو عدم التركيز بل تتسبب أيضا في مشاكل صحية عديدة أبرزها زيادة الوزن.

ووجد خبراء التغذية أن عدم الحصول على وجبة إفطار صحية يجعل الإنسان يتناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الغداء، وإذا كانت وجبة الإفطار تشتمل على نشويات أو كربوهيدرات فقط فإنه من المؤكد أنك ستشعر بالجوع بعد ساعتين وربما أقل، لكن يمكن حل هذه المشكلة من خلال إحلال تغيير واحد يتلخص في إضافة البروتين إلى قائمة الطعام في وجبة الإفطار.

يساعد البروتين على بناء العضلات، كما يدعم الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

تقول خبيرة التغذية لورين مانكر، إن تناول الإفطار عالي البروتين أو وجبة الإفطار الكلاسيكية التي تشتمل على البيض في مكوناتها، هو بلا شك الاختيار المناسب، لأنه يعطي دفعة من الطاقة طبيعية نتيجة العناصر الغذائية الموجودة فيها.

الغذاء المثالي

تقول مانكر إن البيض غني بالعناصر الغذائية، ويمكن وصفه بـ الغذاء المثالي وتحتوي كل بيضة على 70 سعرًا حراريًا فقط، بما يعني أنها قنبلة غذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تقوي الخلايا والدهون الجيدة و6 جرامات من البروتين الذي يعمل على إصلاح وبناء العضلات وهو طعام خالي من الكربوهيدرات فهو مفيد لمن يريدون إنقاص الوزن بشرط عدم تناوله مع الكثير من السمن.



وأوضحت مانكر أن البيض يساعد على تعزيز الشبع حيث تُظهر البيانات أن الشعور بالشبع والامتلاء بعد وجبة الإفطار التي تحتوي على البيض وهو أعلى بكثير من تناول وجبة فطور لا تحتوي على بيض.

دراسة أسترالية

واكتشف الباحثون من خلال دراسة أسترالية أجريت العام الماضي أنه عندما تناول المشاركون وجبة الإفطار بالبيض، استهلكوا حوالي 300 سعرة حرارية أقل في الغداء من أولئك الذين تناولوا الحبوب.



وأفاد الأشخاص الذين يتناولون نسبة عالية من البروتين بأنهم شعروا بجوع أقل بعد أربع ساعات من الوجبة مقارنةً بالشعور بالجوع عندما تناولوا الإفطار الغني بالكربوهيدرات، وانخفاض الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بشكل كبير بعد تناول وجبة غنية بالبروتين.



تقول مانكر إنه يمكن تناول وجبة إفطار مكونة من البروتين والكولين، المفيد للدماغ، جنبًا إلى جنب والخضروات، التي تقدم فيتامينات ومعادن وألياف مفيدة للجسم، علاوة على الجبن للحصول على الكالسيوم الذي يبني العظام مع الخبز المصنوع من الحبوب الكاملةو كوب من الشاي الأخضر للحصول على الكافيين ومضادات الأكسدة، ونصف ثمرة من الجريب فروت للاستفادة من الفيتامينات الموجودة بها كما يمكن تناول كوب من الزبادي اليوناني.