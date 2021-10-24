عضو صحة الشيوخ: قانون المسئولية الطبية على رأس أولوياتنا الفترة القادمة

قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن أجندة اللجنة الصحية بالشيوخ زاخرة بكثير من مشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الحالي، التي تهم فئة عريضة من المواطنين، أهمها قانون المسئولية الطبية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ هاني عبد الشهيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" بأن قانون المسؤولية الطبية يسهم في حل المشاكل المتعلقة بالأطباء والمرضى، وذلك في ما يتعلق بتحديد الخطأ الطبي والتقصير والإهمال الذي تترتب عليه مسؤولية جنائية.

وفي سياق مختلف، يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة القوى العاملة وتقرير لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأكدت اللجنة المشتركة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.





وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.



ولفت التقرير إلى أن المشروع بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.