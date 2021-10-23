ديربي إيطاليا .. قائمة يوفنتوس تشهد عودة ديبالا أمام إنتر

يحل يوفنتوس مساء الأحد ضيفاً على غريمه التقليدي إنتر ميلان، في مباراة تجمعهما على أرضية ملعب "جوزيبي مياتزا".



ويسعى يوفنتوس لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في آخر 8 مباريات، إذ فاز في 7 مباريات، منها 6 انتصارات متتالية، وتعادل وحيد.

وشهدت قائمة يوفنتوس عودة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال مواجهة سامبدوريا فى نهاية شهر سبتمبر الماضى.

وغاب عن قائمة اليوفى كلا من المهاجم الشاب مويس كين الذى يعانى من إجهاد عضلى، بجانب تواصل غياب لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو رغم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:



حراسة المرمى: تشيزنى ، بيرين ، بيزوليو.

الدفاع: دى تشيليو ، كيلينى ، دى ليخت ، دانيلو ، كوادرادو ، ساندرو ، بيليجرينى ، بونوتشى ، روجانى.

الوسط: أرثر ، رامسى ، مكينى ، بيرنارديسكى ، كييزا ، لوكاتيلى ، بينتانكور ، كولو سيفسكى.

الهجوم: موراتا ، مويس كين ، كايو جورج.