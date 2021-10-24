أخبار التعليم|البحوث الفلكية تكشف أسوأ سيناريوهات تأثير بركان لابالما على مصر.. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس.. اختيار 17 باحثا ضمن أفضل علماء العالم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لن يشاهد في مصر .. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس خلال ديسمبر

يشهد العالم آخر الظواهر الفلكية في نهاية عام 2021 الذى كان ممتلئا بأحداث فلكية فريدة ونادرة، وسيكون آخرها حدوث كسوف كلي للشمس فى ظاهرة فريدة ينتظرها و يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

رئيس البحوث الفلكية: دولتان عربيتان تتأثران من غازات بركان لابالما

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة تعرض بعض البلدان العربية لغازات ثورة بركان لابالما والذى حدث فى جزر الكناري بإسبانيا، وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكبريت.

بعد غروب الشمس.. القمر بقرب نجم الدبران الأحمر

نشهد الليلة وبعد غروب شمس يوم السبت الموافق 23 أكتوبر، ظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن القمر مع نجم الدبران الأحمر وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير

13 أستاذاً بجامعة بنها في قائمة السيفير الدولية لأفضل 2% من علماء العالم|صور

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن دار النشر الدولية السيفير ElSevier، أصدرت قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم، الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات، وعددهم حوالى 100 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لعام 2021، واحتوت هذه القائمة على 13 عالما مصريا من جامعة بنها، بواقع 8 من كلية العلوم، و2 من كلية الهندسة بشبرا، و2 من كلية الطب البيطري، وواحد من كلية الهندسة ببنها.

أمطار ماء النار.. البحوث الفلكية تكشف أسوأ سيناريوهات تأثير بركان لابالما على مصر

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة تأثير تأثيرات ثورة بركان لابالما بجزر الكنارى وما قد تخلفه من أمطار حامضية وتركيزات عالية من ثاني أكسيد الكبريت، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر.

19 عالمًا بجامعة طنطا بقائمة السيفير الدولية لأفضل 2% من علماء العالم

أصدرت دار النشر الدولية السيفير مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا فى مختلف التخصصات وعددهم نحو 100 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، واحتوت هذه القائمة على 19 عالما مصريا من جامعة طنطا، بواقع 10 من كلية العلوم و8 من كلية الهندسة وواحد من كلية الصيدلة.

اختيار 17 باحثا من جامعة بني سويف ضمن أفضل علماء العالم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، عن إدراج 17 من أبناء الجامعة ضمن أفضل علماء العالم، وذلك طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالمياً لعام 2021.

