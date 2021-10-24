نشرة الصحة والمرأة .. أول تعليق من الشيف يسري بعد حادث السير ..وأجمل إطلالات هنادى مهنا تكشف عن إنقاص وزنها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

كيف تستخدم الزيوت العطرية لاستعادة الشم والتذوق بعد الإصابة بـ كورونا

كشفت دراسة جديدة أن الذين يشمون الزيوت العطرية هم أكثر عرضة لاستعادة حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19، خاصةً إذا كانوا أقل من 40 عامًا.

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنادى مهنا تكشف عن إنقاص وزنها

تصدرت الفنانة هنادى مهنا تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشرت الفنانة هنادى مهناصورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

تعرض الشيف يسري، مقدم برنامج مطبخ الحياة على قناة الحياة الفضائية، لحادث تصادم مع الشيف غالية مقدم برنامج أكلة بلدي” على قناة “الشمس”، بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي.

صحية وخفيفة.. إليكم أفضل مكونات يجب توافرها في وجبة الإفطار

يهمل عدد كبير من الأشخاص وجبة الإفطار وأو يتناولون كميات قليلة جدا من الطعام التى تكن عادة غير صحية ولا تفيد الجسم في وجبة الإفطار بسبب انشغالهم بالذهاب للعمل وأداء المهام اليومية أو عدم الرغبة فى تناول الطعام نهائيا .