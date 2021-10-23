أسبوع القاهرة للمياه.. وزير الري: وجهنا الدعوة لـ إثيوبيا ولم يردوا

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه .



وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" وجهنا الدعوة لاثيوبيا أكثر من مرة ولم يردوا على الدعوة ولم يعتذروا عن المشاركة ".

وتابع محمد عبد العاطي :" نحن منفتحين على الجميع ونشارك الخبرات مع العديد من دول العالم في ملف المياه ".

وأكمل وزير الري :" سيتم عقد لقاءات على مستوى وزاري في اسبوع القاهرة للمياه وهناك أكثر من 16 وزير ري يشارك في المؤتمر من افريقيا واوروبا ومختلف دول العالم ".

وأكمل محمد عبد العاطي :" أسبوع القاهرة للمياه منصة تواجه الشائعات والأكاذيب وتنشر المعلومات الصحيحة عما يحدث داخل مصر "



