فلفل يد الزمالك يحتفل بعيد ميلاد نجله.. شاهد

حرص محمود خليل فلفل حارس مرمى فريق يد الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد نجله "ريان" الذي أتم عاما .

وقام فلفل بالاحتفال بعيد ميلاد نجله بأحد الأندية بمدينة نصر وسط أسرته والبعض من الاصدقاء المقربين .

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق الأوليمبي بنتيجة 33-29 بالجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولي في دورى المحترفين والتي أقيمت علي صالة النادى الأوليمبي بالإسكندرية امس.

انتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 19-13.

ومنح الجهاز الفني لكوماندوز اليد الفريق راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل بصالة نادى الزمالك.

‎ويقود الفريق: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا